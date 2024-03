Putin: Rusija spremna da upotrebi nuklearno oružje u slučaju pretnji ( video)

MOSKVA – Predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio je da danas ta zemlja spremna da upotrebi nuklearno oružje ako postoji pretnja ruskoj državnosti, suverenitetu ili nezavisnosti.

Putin je u razgovoru za ruske medije rekao da se nada da će Amerika izbeći bilo kakvu eskalaciju koja bi mogla da izazove nuklearni rat, ali je naglasio da su ruske nuklearne snage spremne za to. Putin je istakao da do sada nije bilo potrebe za upotrebom nuklearnog oružja u Ukrajini, navodi RIA Novosti. On je takođe izrazio uverenje da će Moskva ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini, kao i da je otvoren za razgovore, ali da bi svaki dogovor zahtevao čvrste garancije