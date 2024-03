"Bilo je strašno, umalo ne izgoresmo" Prvi snimci! Bojleri eksplodirali jedan za drugim u zgradi u Čačku! Svi stanari evakuisani

ČAČAK - Noćas oko ponoći je došlo do havarije na instalacijama u zgradi u širem centru Čačka zbog čega su svi stanari evakuisani.

Havarija se dogodila oko ponoći na elektromreži, a na tri vertikale u objektu električna instalacija se prespojila sa vodovodnom, zbog čega je u velikom broju stanova došlo do eksplozije bojlera. - Bio je strašno, osetila sam dim a već u sledećem trenutku se čula jaka eksplozija, to me probudilo. Ubrzo potom čule su se eksplozije i iz okolnih stanova, mislila sam da ćemo svi izgoreti - priča Lena, stanarka zgrade u Ulici čačanski partizanski odred 2 u širem centru