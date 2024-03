Požar na glavnom strujomeru i eksplozija šest bojlera u šest stanova u zgradi u Čačku

U stambenoj zgradi u Čačku došlo je do požara na glavnom strujomeru i eksplozije šest bojlera u šest stanova, u kojoj nije bilo povređenih lica, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Tri osobe su zbog gutanja dima primile terapiju u čačanskoj bolnici, posle čega su puštene kući. U Elektrodistribuciji u Čačku navode da je do požara i eksplozije više bojlera u stambenoj zgradi došlo zbog vode koja je iz jednog stana curila niz zidove i došla do elektrokablova, posle čega je došlo do kvara u glavnoj elektromreži, odnosno glavnom strujomeru u zgradi. Vatrogasci su brzo lokalizovali požar koji je zahvatio strujomere u prizemlju. Zbog pucanja bojlera