"Mislio sam da će se kuća srušiti": Načelnik opštine Bileća o razornom zemljotresu koji se dogodio, danas u školama nema nastave

Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća, potvrdio je za "Nezavisne novine" da je njega i njegove brojne sugrađane noćas probudio snažan zemljotres čiji je epicentar bio u Crnoj Gori, a situacija je, priseća se, bila takva da "imate osećaj kao da će srušiti kuću." "Zemljotres koji se jutros osetio kod nas u Bileći bio je izuzetno jak.

S obzirom na sami taj osećaj jačine zemljotresa, ja sam mislio da je dosta toga porušeno po gradu. Ali evo, srećom, nema nekih većih vidljivih šteta. Ljudi su još na terenu, obilazimo javne ustanove, čekaćemo da li će ljudi prijaviti štetu. Za sada ne znamo da li će biti tih prijava. Ali ovako, vizuelno na prvi pogled, dosta dobro smo prošli", rekao je Vujović za "Nezavisne novine". U momentu zemljotresa on je spavao. "Probudilo me. Znate kako je to treslo. Jači