Još jedan zemljotres pogodio Crnu Goru

Još jedan zemljotres jačine 3,2 stepena Rihterove skale pogodio je Crnu Goru, javlja EMSC.

Zemljotres je zabeležen u 12.48 sati po lokalnom vremenu na dubini od devet kilometara. Kako javlja EMSC, epicentar potresa bio je sedam kilometara od Plužina. #Earthquake ( #zemljotres, #zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.2 || 24 km E of #Gacko (Bosnia & Herzegovina) || 5 min ago (local time 12:48:06). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/COohUTcrCO — EMSC (@LastQuake) March 14, 2024