SAD nikada nisu prestale da progone Tiktok, iako nikada nisu imale konkretne dokaze da aplikacija narušava njihovu nacionalnu bezbednost.

To je rekao portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Vang Venbin. "Ta odluka će se na kraju obiti o glavu samoj Americi", rekao je Vang nakon što je Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio zakon na osnovu kog bi moglo da dođe do potpune zabrane Tiktoka u Sjedinjenim Državama ukoliko kineski vlasnik ne proda tu društvenu mrežu. On je rekao da Sjedinjene Države pribegavaju metodama maltretiranja kada ne mogu da ostvare uspeh u fer konkurenciji,