Policija uhapsila dve osobe zbog prebijanja mladića u Inđiji

Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila je dve osobe povezane sa prebijanjem mladića na parkingu u Inđiji. Jedna osoba uhapšena je zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, jer je palicom zadao više udaraca dvadesetsedmogodišnjem mladiću, a druga zbog pomoći osumnjičenom u skrivanju.

