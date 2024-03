Palicama pretukli mladića u Inđiji, uhapšen jedan osumnjičeni, za ostalima se traga

Dvadesetjednogodišnji S.O. uhapšen je zbog sumnje da je sa više osoba na jednom parkingu u Inđiji palicama pretukao 27-godišnjaka, dok se za ostalima traga.

To je saopšteno danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Policija je navela da je uhapšen i J.V. (21) koji se sumnjiči da je pomagao S.O. u skrivanju, dodaje se u saopštenju. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.