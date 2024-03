Danas promenljivo oblačno i toplo

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, dok se slaba kratkotrajna kiša očekuje ponegde u brdsko-planinskim predelima.

Vetar slab promenljiv, jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 14 na jugoistoku, do 19 stepeni na zapadu Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi za narednih sedam dana, u subotu će doći do naoblačenja sa severozapada, a u drugom delu dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, osim na istoku Srbije gde će se zadržati suvo vreme. U nedelju se očekuje postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutro u severnim, pre