Teška nesreća kod Obrenovca: Sudarili se motor i automobil, vozilo od siline udara završilo na boku (foto)

OBRENOVAC - Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras kod Obrenovca, prenosi Instagram stranica 192.rs. Došlo je, kako prenosi stranica, do sudara motora i automobila i tom prilikom automobil je od siline udara završio na boku. Trenutno nema informacija o stanju učesnika.