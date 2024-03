Za kraj radne nedelje očekuje se promenljivo oblačno, ali toplije vreme, s temperaturom do 19 stepeni. U drugom delu dana povremeno je u brdsko-planinskim predelima moguća kiša.

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije vreme očekuje se širom zemlje. Kratkotrajna kiša padaće ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura biće od nula do sedam stepeni, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. U Beogradu posle oblačnog jutra, biće pretežno sunčano vreme, s temperaturom do 17 stepeni. I u subotu se očekuje smena sunca i oblaka, s temperaturom do 19 stepeni.