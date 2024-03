Mercedes Vision EQXX ponovo pokazao svoju efikasnost

Mercedes je još jednom poslao svoje električno koncept vozilo Vision EQXX na vožnju na velike udaljenosti, da bi testirao njegovu efikasnost.

Ovog puta, test je obavljen na Arapskom poluostrvu, pri čemu je EQXX prešao 1.010 km od Mercedes-Benz centra u Rijadu, Saudijska Arabija, do Mercedes-Benz centra u Dubaiju, UAE, za ukupno 14 sati i 42 minuta. Uprkos temperaturama koje su dostizale 34 stepeni Celzijusa, ovaj električni automobil je bio efikasniji nego ranije, koristeći samo 7,4 kWh energije na 100 km. To je manje od 8,3 kWh/100 km koje je ranije koristio na svojoj najdužoj vožnji, od Nemačke do