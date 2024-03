"Dete sam istepao, pa me prijavila": Nasilnik koji je brutalno pretukao ćerku (7) preko druga pritiska majku da povuče prijavu: "Do sada nije bila drukara" (foto)

Miloš J. (35) iz sela u okolini Vlasotinca 20. februara ove godine brutalno je pretukao svoju ćerkicu (7), nakon čega je njena majka Miljana Stojanović odlučila javno da progovori i podeli svoju agoniju i pretnje koje je doživljavala dok je bila u braku sa nasilnikom. "Blic" je došao u posed uznemirujućih poruka koje je Miloš slao svom prijatelju neposredno nakon hapšenja. Prema informacijama do kojih smo došli, on je pušten iz pritvora nakon 2 dana.

"Ajde vidi da me ne namešta u tužilaštvu, da ne priča ništa", obratio se Miloš J. svom poznaniku ovom molbom. Prema daljim navodima u prepiskama do kojih je "Blic" došao, Miloš je priznao da je fizički zlostavljao dete. "Dete sam istepao, pa me prijavila. Do sada nikada nije bila drukara", zaključuje nasilnik. Kako je Miljana ispričala ranije za "Blic" nasilje je trpela od od 2015. godine do 2018. godine, sve dok je nije razvela od Miloša J. - Međutim, to nije