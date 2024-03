Danas u Srbiji mestimično oblačno sa kišom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, a kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom očekuju se uglavnom na zapadu i jugozapadu zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod i dodao da će uveče i tokom noći jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima prvo zahvatiti severne i zapadne krajeve.

Vetar će biti slab i umeren jugoistiočni, krajem dana u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od jedan stepen do osam, a najviša od 15 do 19 stepeni. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uveče i tokom noći jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni, krajem dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura biće od pet do osam, a najviša dnevna oko 18