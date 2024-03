Predao se osumnjičeni za pucnjavu u Pensilvaniji, ubio je majku svoje dece, maćehu i maloletnu sestru, pa držao taoce

Andre Gordon (26), osumnjičen za pucnjavu u kojoj su ubijene tri osobe u Pensilvaniji je u pritvoru, saopštila je policija. "On je u pritvoru.

Niko drugi nije povređen," rekao je direktor policije u Trentonu u Nju Džerziju. Da podsetimo, Andre je osumnjičen da je u pucnjavi ubio majku svoje dvoje dece, Tejlor Daniels (25), kao i svoju maćehu i sestru (13). U trenutku pucnjave u kući bile još tri osobe koje su se sakrile dok je Gordon hodao po kući tražeći ih. 🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 - Suspect Andre Gordon Jr, accused of killing three in Falls Township Pennsylvania, has been captured in New Jersey after an hours-long