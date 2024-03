Vučić: Promene u doktrini i pristupu dijalogu s Prištinom

Beta pre 4 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će biti promena "u doktrini i pristupima" nastavku dijaloga sa Prištinom, koje, kako je rekao, znače da više neće biti moguće da Beograd bude stavljen pred svršen čin.

Vučić je kazao da Beograd ostaje otvoren za dijalog ali i da će razgovore voditi na "drugačiji način".

"Kad vas neko prevari jednom, to se dobrim ljudima dogodi jer su nekom verovali na reč ili potpis. Kad vas prevari drugi put, možda ste suviše verovali ili želeli da verujete. Ako se to nastavi, to ne govori o onom ko vas je prevario već da ste vi budala. Tolike budale više nismo", rekao je Vučić novinarima u Beogradu posle prijema organizovanog za učenike osnovnih škola sa Kosova.

On je kazao da je moguće da će Beograd u nekom trenutku morati da prihvati nešto na silu, ali da će tad biti jasno da je to učinjeno bez dogovora.

"Možete na silu da provedete sve ali ćete morati da kažete da to provodite na silu", rekao je Vučić.

On je povodom 20. godišnjice "Martovskog pogroma" nad Srbima na Kosovu, rekao da progon i nasilje nad njima "istom žustrinom i žestinom" traju i danas.

"Punih 25 godina od kad su oružjem krenuli da nam otimaju Kosovo i Metohiju do danas se nisu zaustavili i neće. Ali časnije je čuvati slobodu i štititi međunarodno pravo. Srbija će nastaviti da to čini u budućnosti", rekao je predsednik.

(Beta, 03.17.2024)