Vučić najavio promene u doktrini i pristupu dijalogu s Prištinom: Više nas neće stavljati pred svršen čin

Predsednik Srbije Aleksandar ;Vučić najavio je danas da će biti promena „u doktrini i pristupima“ nastavku dijaloga sa Prištinom, koje, kako je rekao, znače da više neće biti moguće da Beograd bude stavljen pred svršen čin.

Vučić je kazao da Beograd ostaje otvoren za dijalog ali i da će razgovore voditi na „drugačiji način“. „Kad vas neko prevari jednom, to se dobrim ljudima dogodi jer su nekom verovali na reč ili potpis. Kad vas prevari drugi put, možda ste suviše verovali ili želeli da verujete. Ako se to nastavi, to ne govori o onom ko vas je prevario već da ste vi budala. Tolike budale više nismo“, rekao je ;Vučić ;novinarima u Beogradu posle prijema organizovanog za učenike