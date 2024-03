Island: Nova erupcija vulkana, lava se približava Grindaviku

Getty Images Nebo nad Rejkjavikom postalo je narandžasto nakon najnovije vulkanske erupcije na Grindaviku Na jugu Islanda proglašeno je vanredno stanje zbog još jedne vulkanske erupcije na poluostrvu Rejkjanes.

Ovo je četvrta erupcija od decembra, i ujedno najsnažnija do sada - lava je stigla do istočne odbrane oko evakuisanog grada Grindavik, javili su lokalni mediji. Stanovnici su takođe evakuisani iz obližnje Plave lagune, jedne od najpopularnijih turističkih atrakcija Islanda. „Mali ovan": Najnoviji „beba vulkan” na Zemlji Erupcija vulkana na Islandu: Zašto nije isto kao 2010. godine Najbolje fotografije sa putovanja: Od šamana u Sibiru do zadivljujućih pejzaža