U Valjevu je večeras došlo do pucnjave. Do pucnjave je došlo u Sinđelićevoj ulici, a prema nezvaničnim informacijama, navodno je pucano na muškarca iz vozila u pokretu. Ulica je blokirana. (Kurir.rs/ Telegraf/Preneo: Đ. M.) Kurir