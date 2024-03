Sutra oblačno vreme, popodne kišovito

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, na severu suvo, a u ostalim krajevima sredinom dana i posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom, na visokim planinama sa snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i tokom noći na jugozapadu i jugu Srbije prolazno naoblačenje sa kišom, a na planinama sa snegom. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od jedan do sedam, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, sredinom dana i posle podne sa slabom kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura biće od pet do sedam, a najviša dnevna oko 16 stepeni. U utorak će biti