"Dve ustanove koriste isti ulaz" Oglasio se direktor sarajevske škole o incidentu, evo šta je rekao

Nakon što su objavljene informacije da je ispred Srednje mašinske-tehničke škole u Sarajevu danas došlo do incidenta u kojem je učestvovalo više osoba, oglasio se Faruk Čupović, direktor navedene škole.

On je rekao da se nije desila tučnjava u Srednjoj mašinsko-tehničkoj školi, piše Avaz, prenosi Srpskainfo. – Tučnjava se nije desila u Mašinskoj-tehničkoj školi. U toj zgradi postoje dve škole i to Škola metalskih zanimanja i Mašinska-tehnička. Definitivno, stojim iza svojih reči, u Mašinskoj-tehničkoj školi se nije desila nikakva tučnjava danas – rekao je Čupović. On je naveo da dve škole koriste isti ulaz u školskoj zgradi. – Stojim iza toga da se učenici