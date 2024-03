Albanska TV Siri: Rama gurnuo našu novinarku koja mu je postavljala pitanje; Rama odbacio optužbe

Albanska televizija Siri saopštila je 19. marta da je premijer Albanije Edi Rama gurnuo njihovu novinarku Ambroziju Metu koja mu je postavila pitanje.

Iz televizije su naveli da je Rama gurnuo novinarku, nakon što ga je pitala 'zašto novac poreskih obveznika ide u novu luku, dok se u sadašnjoj luci Drač prodaju stanovi privatnog investitora'. 'Molim vas, ne dirajte me više', rekla je Meta Rami nakon što ju je, kako navodi TV Siri, albanski premijer gurnuo. #Albania : Women Press Freedom denounces PM Edi Rama's aggression towards #AmbroziaMeta . It is unacceptable to push a reporter. Not the first time the leader