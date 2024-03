Incident u Albaniji: Edi Rama odgurnuo novinarku (VIDEO)

Albanski premijer Edi Rama grubo je danas odgurnuo novinarku Ambroziju Metu jer mu je postavila pitanje u vezi sa finansiranjem nove luke Drač, pokazuje snimak koji je predsednik Udruženja novinara Kosova Džemail Redža objavio na svom nalogu na mreži X.

Odvratan, ali ne i iznenađujući gest premijera Albanije Edija Rame koji maltretira novinarku, napisao je Redža uz objavljeni snimak. A disgusting, yet no surprising gesture of #Albania PM, @ediramaal harassing a female journalist today. pic.twitter.com/0DFuUOzDwX — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) March 19, 2024 Na snimku se vidi kako Rama šakom odguruje lice novinarke i zatim odlazi sa konferencije za medije. Novinarka je Rami postavila pitanje u vezi sa ugovorom za