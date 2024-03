Pretio ženi i maloletnoj ćerki - dobio zabranu prilaska i krivičnu prijavu

Prijepolje - Inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su F.

Đ. (1978) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. - On se sumnjiči da je u porodičnoj kući pretio četrdesetjednogodišnjoj supruzi i maloletnoj ćerki, kao i da je pokušao da udari suprugu - potvrdjeno je za RINU u Policijskoj upravi Prijepolje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Takođe, po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, F. Đ. su izrečene obe