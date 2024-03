Sastanak Dačića i Lavrova u Moskvi, konstantovano da su odnosi Srbije i Rusije na visokom nivou

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastali su se u Moskvi.

Dačić je rekao da je razgovarao sa Lavrovom o najvažnijim pitanjima koja su od sudbinskog značaja za Srbiju poput pitanja o energetici i snabdevanja gasom. 'Znate da se odigrava prijateljska fudbalska utakmica između Rusije i Srbije i u tim komunikacijama koje sam imao sa ministrom Lavrovom kada smo se čuli oko sadnice Saveta bezbednosti oko KiM on me je pozvao da zajedno posmatramo utakmicu i na njegov poziv sam ja došao' , rekao je Dačić u izjavi za medije. On