Dačić u Moskvi: Očuvanje prijateljskih odnosa sa Rusijom je vitalni nacionalni interes Srbije

Očuvanje prijateljskih odnosa sa Rusijom je vitalni nacionalni interes Srbije jer to znači da će u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija uvek imati "siguran glas" protiv kosovske nezavisnosti.

To je izjavio danas u Moskvi šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Posle sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, Dačić je novinarima rekao da su Srbija i Rusija "izuzetno prijateljske" zemlje, čije je prijateljstvo "viševekovno". "Mnoge zapadne zemlje kažu da nama nije bitan teritorijalni integritet. A nama je on najbitniji i zato moramo da održimo prijateljske odnose sa zemljama koje najviše mogu da nam pomognu, a to su Rusija i Kina. Moramo da