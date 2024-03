Vučević: Bacanjem toalet papira opozicija gađala instituciju koja predstavlja sve građane i državu

Predsednik SNS Miloš Vučević ocenio je da su poslanici opozicije koji su tokom glasanja za izbor Ane Brnabić za predsednicu skupštine Srbije bacali toalet papir u parlamentu, gađali tu instituciju.

Gađali su instituciju, koja, prema njegovim rečima, predstavlja sve građane, uključujući i one koji su na izborima glasali za te opozicione stranke. "Oni su bacali toalet papir prema grbu i zastavi Srbije, oni su bacali toalet papir na Republiku Srbiju", rekao je Vučević za televiziju B92. On je čestitao Brnabić na izboru za predsednicu skupštine Srbije, navodeći da je "siguran" da će dosadašnja premijerka "na najbolji način odgovoriti na novi zadatak". "To je