Detaljna vremenska prognoza do kraja nedelje: Prolećni dan, a za vikend sledi obrt

Vremenska prognoza za 22, 23. i 24. mart 2024. godine.

Vremenska prognoza za 22, 23. i 24. mart 2024. godine. Prema vremenskoj prognozi za petak 22. mart 2024. godine, očekuje se prolazno naoblačenje sa sunčanim periodima i pretežno suvo. Na kraju dana su mogući kratkotrajni pljuskovi, minimalna jutarnja temperatura od 1 do 8 stepeni, dok će maksimalna biti od 14 do 17. U Vojvodini će biti više sunčanih intervala i mogućom pojave slabe kiše popodne ili na kraju dana. Minimalna jutarnja temperatura od 3 do 4 stepena, a