Krvavi obračun u Novom Pazaru! Mladić zadobio više ubodnih rana

NOVI PAZAR – Večeras oko 22:30 u Ulici Veljka Vlahovića u Novom Pazaru došlo je do krvavog obračuna dvojice mladića, od kojih je jedan zadobio ubodne rane oštrim predmetom u predelu ruku i grudnog koša.

View this post on Instagram A post shared by Video Plus video news agency (@videoplus.rs) Povređeni muškarac je odmah prevezen u Opštu bolnicu Novi Pazar gde mu se ukazuje neophodna medicinska pomoć, saznaje indeksonline.rs Prema nezvaničnim informacijama sa lica mesta, policija je ušla u trag napadača, ali je on i dalje u bekstvu. Policijski službenici trenutno vrše uviđaj na licu mesta.