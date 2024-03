Dačić: Bezbednosna situacija stabilna, nema neposrednih saznanja da Srbiji preti teroristički akt

Beta pre 1 sat

Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je danas da je bezbednosna situacija u Srbiji stabilna i da nema neposrednih saznanja da joj preti teroristički akt.

"Obaveza je da svi državni organi, pre svega bezbednosne službe, preduzmu sve mere opreza i preventivne radnje kako bismo sprečili svaku mogućnost terorističkog akta ili težeg narušavanja javnog reda i mira uz opasnost za život ljudi", rekao je Dačić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

On je rekao da na spisku poginulih i povređenih u terorističkom aktu u Moskvi nema srpskih državljana ali da to, kako je naveo, ne znači da ne može da dođe do promena te informacije jer broj stadalih drastično povećan u odnosu na vesti od sinoć.

Kako je pojasnio, nadležne službe Rusije nisu dale neko dodatno obaveštenje od sinoć tako da se za sada ostaje pri tadašnjoj izjavi da nema stradalih građana Srbije u tom terorističkom napadu.

(Beta, 03.23.2024)