U nedelju stižu zahlađenje i kiša

U Srbiji se sutra očekuje naoblačenje i zahlađenje s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom, sa severa i zapada Srbije, u toku dana i večeri će se premeštati ka ostalim krajevima.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni, samo u južnim i jugoistočnim krajevima tokom većeg dela dana slab i umeren, povremeno i jak, južni i jugozapadni vetar. Uveče i noću u brdsko-planinskim predelima kiša će preći u sneg i doći će do kratkotrajnog stvaranja, odnosno povećanja visine snežnog pokrivača. Najniža temperatura od 3 do 9 °C, najviša od 9 °C na zapadu do 19 °C na jugoistoku Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu se