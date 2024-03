Sutra preventivni pregledi dojke i PSA test za muškarce

U vranjskom Zdravstvenom centru sutra će od 8 do 16 časova biti organizovani ultrazvučni preventivni pregledi dojke za žene starije od 40 godina i PSA test za muškarce starije od 49 godina.

Imajući u vidu da je ultrazvučni pregled zahtevan i traje od 15 do 20 minuta, iz ovog Zrdavstvenog centra apeluju da dođu samo one žene koje do sada nisu obavile ovu vrstu pregleda i koje nisu obuhvaćene redovnim skrining pregledom za dojku. Ukoliko se desi da sve žene ne mogu da budu pregledane istoga dana one će dobiti svoj naknadni termin za obavljanje pregleda. “Preventivni pregled namenjen je muškarcima kojima do sada nije rađen PSA u periodu od 6 meseci”,