Vučić o godišnjici NATO agresije: Prošlo je 25 godina i još uvek ne pristajemo na komadanje Srbije

Beta pre 56 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Prokuplju, prilikom obeležavanja Dana sećanja na stradale u NATO agresiji, da je prošlo 25 godina, ali da Srbija "još uvek ne pristaje na komadanje".On je na centralnoj ceremoniji na Trgu Topličkih junaka rekao da je prva NATO bomba 24. marta 1999. godine, koja je ubila srpskog vojnika Bobana Nedeljkovića, pala baš u Prokuplje.

"A oni su ubili Bobana zato što su hteli da nam unište otadžbinu, da nam unište Srbiju, da je raskomadaju i misle da su u tome uspeli. Prošlo je 25 godina i još se ne damo, još ne pristajemo na komadanje Srbije... Ima jedan mali narod u Evropi, u jednoj maloj zemlji na jednoj maloj teritoriji, koji se i dalje ponosno i dostojanstveno drži, koji ne pristaje na okupaciju i naređenja sa strane", kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, "zlikovci" koji su sve to učinili, i danas, više nego prethodnih godina, pokušavaju da objasne da su bili primorani na to, i da je to bilo potrebno Srbiji.

"A onda vam u sledećoj rečenici, uz to kako im je žao neke Bojane, neke Milice, neke Sanje, kažu da veruju da će Srbija i Kosovo zajedno da gledaju u budućnost. U stvari, hoće da vam kažu - 'ne, ne žalimo, mi smo svoj prljavi posao komadanja Srbije obavili'", ocenio je on.

Dodao je da kao predsednik Srbije mora da im odgovori da "nisu i da je jači ovaj narod i Srbija" nego što oni misle.

"Odupiraćemo vam se dok dišemo. Odupiraćemo vam se jer ne možete da nam ukinete slobodu. I vazduh možete da nam ukinete, slobodu vam nećemo dati, jer volimo Srbiju, živimo za Srbiju i nikada nećemo dobrovoljno pristati da nam uzmete Kosovo i Metohiju", kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, bitno je da se ne zaborave ubijena deca, ali ni ubijeni junaci.

"Godinama su nas terali da govorimo samo o ubijenim civilima i da nam oni kažu da im je žao zbog civila. Stvarno? A nije vam žao zbog vojnika i policajaca jedne suverene zemlje koje ste na njenoj teritoriji ubijali? Njih 1.139 ukupno junaka. Mi ih nikada nećemo zaboraviti", dodao je predsednik Srbije.

Komentarišući što je Priština danas postala pridruženi član Parlamentarne skupštine NATO-a, Vučić je naveo da to znači da Srbija "nikad neće u NATO".

"Hvala vam, tek da znamo da nećemo u NATO nikada, da ćemo da čuvamo i štitimo svoju vojnu neutralnost. I kad ih primite u Savet Evrope, i na to ćemo da imamo odgovor. Toliko o vašim lažima, sankcijama Prištini, nema čime ih niste nagradili, nema čime Srbiju niste kaznili", kazao je Vučić.

Naveo je da će se Srbija boriti "istinom, čašću, znanjem i svim što ima i svim čime raspolaže", kako bi sačuvala svoju teritoriju, svoj narod i svoju budućnost.

"Rezervnu otadžbinu nemamo... Dosta je bilo vašeg ubijanja. Pred nama je dobra i velika budućnost, ali pred vama je i Srbija koja će znati da se sačuva i koja će znati da se odbrani", rekao je Vučić.

Ceremonija je počela pomenom žrtvama koji je služio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije sa sveštenstvom.

Nakon molitve Patrijarh je rekao da su se građani "u ovaj zavetni dan" okupili da molitvom posvedoče opredeljenje da budu na strani ljubavi, mira, istine i nevinih.

Ova je zemlja, kako je rekao, pre 25 godina prpetvorena u svetsku pozornicu i potvrdila se istina kako je čovek velik samo kad je čovek, te da je on srećan i kao Srbin i kao sveštenik jer nikakav ultimatum nije pokolebao njegov narod da odustane od ljubavi i boga.

"Zar i mala Milica Rakić i Topličanin Boban Nedeljković i 11 vojnika postradalih u kasarni u Kuršumliji nisu stajali na strani Avelja kao nevine žrtve a njihovi likvidatori na kainovskoj strani mržnje", rekao je Porfirije.

Patrijarh je dodao da opredeliti se za Hrista znači stati uz svakog nevinog stradalnika, bez obzira na veru i boju kože.

"I pored činjenice da smo izgubili najmilije, glavni osećaj nam nije neutešna žalost i nenadoknadiv gubitak već saznanje da smo imali najdostojnije među nama", rekao je patrijarh u Prokuplju na skupu povodom 25 godina od NATO agresije.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da je današnji dan "strašan dan u istoriji", dodajući da u srpskom narodu ima mnogo onih koji su izgubili nekoga "zato što je neki tuđin hteo ovde da upravlja i moderira naše živote".

"Šta ste hteli da ovim uradite? Da promenite naš karakter? Da kažete kako ste hteli da promenite režim koji vama nešto navodno nije odgovarao i bacali ste bombe prvi put u istoriji, a rušili ste stotine režima, bez vojnih intervencija", kazao je Dodik.

Na skupu se obratila i Anđelka Tošović iz Kuršumlije, kojoj su tokom NATO agresije stradali sestra Bojana, najmlađa žrtva bombardovanja koja je imala 11 meseci, kao i 29-godišnji otac Božin.

NATO agresija na SR Jugoslaviju započeta je 24. marta 1999. godine i trajala je 78 dana, do 10. juna.

Tačan broj poginulih nikada nije utvrđen, ali se procenjuje da je poginulo oko 250 vojnika i policajaca, kao i 2.500 civila.

Skup je ove godine održan u Prokuplju, u znak sećanja na vojnika Bobana Nedeljkovića koji je bio prva žrtva NATO agresije i koji je poginuo u prokupačkom garnizonu "Ratko Pavlović Ćićko".

(Beta, 03.24.2024)