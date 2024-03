Drama u Melburnu: Ferstapenu eksplodirale kočnice, Holađanin za dlaku izbegao tragediju! (video)

Šokantna reakcija publike na Maksov peh Vozač Ferrarija, Karlos Sainc, ostvario je senzacionalnu pobedu na Velikoj nagradi Australije, samo dve nedelje nakon operacije slepog creva koja ga je sprečila da učestvuje na Velikoj nagradi Saudijske Arabije.

Sainc je dominirao trkom nakon četvrtog kruga, kada je Maks Ferstapen iz tima Red Bul morao da odustane zbog problema sa kočnicama. Holanđanin je do tog trenutka držao bliski zaostatak od svega sekunde za Špancem, ali je neočekivani problem sa kočnicama doveo do njegovog odustajanja. Ovo je bilo Ferstapenovo prvo odustajanje zbog kvara posle dve godine, poslednji put se to dogodilo takođe u Australiji. A fiery end to Max Verstappen’s race 🔥 #F1 #AusGP