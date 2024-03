Tadžikistanac Mirzoev priznao krivicu za napad na tržni centar u Moskvi

Tadžikistanac Dalerjon Mirzoev, optužen za teroristički napad na tržni centar "Krokus siti" u Moskvi, u potpunosti je priznao krivicu, saopštio je sud u Moskvi.

Mirzoevu je određen pritvor do 22. maja, preneo je Raša tudej. On ima 32 godine, oženjen je i ima četvoro dece. Drugookrivljeni Saidakrami Murodali Račabalizoda rođen je 1994. godine, oženjen je i ima dete. On je nezaposlen i izjavio je da se ne seća gde je prijavljen u Rusiji. U sudnici komunicira preko prevodioca. Broj žrtava u terorističkom napadu na tržni centar "Krokus siti" u Moskvi porastao je na 137, saopštio je ranije danas ruski Istražni komitet. Dodaje