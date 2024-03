Bogdanu pripao "srpski derbi" protiv Micića i Pokua, bivši igrač Zvezde namučio Denver

Košarkaši Atlanta Hoksa ubedljivo su savladali Šarlot Hornetse 132:91 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige.

Tri srpska košarkaša bila su na parketu, a najuspešniji od njih bio je Bogdanović sa 12 poena. Hoksi su protiv Hornetsa upisali očekivano laku pobedu, ali i prekinuli niz od četiri uzastopna poraza od ove ekipe. Timovi su bili u egalu tokom prve i do polovine druge četvrtine, a onda je Atlanta serijom poena brzo stekla dvocifrenu prednost koja je do poluvremena narasla na velikih plus 21. Šarlot je pokušao da uzvrati, nizom dobrih napada smanjili su zaostatak na