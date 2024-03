Hamas pozdravio usvajanje rezolucije o prekidu vatre u Gazi

Palestinski pokret Hamas pozdravio je danas usvajanje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom se poziva na prekid vatre u Gazi uz ocenu da to potvrđuje spremnost na hitnu razmenu zatvorenika na obe strane, prenele su agencije.

Izraelski mediji navode da se Hamas zahvalio Savetu bezbednosti UN za takvu odluku i pozvao na „stalan prekid vatre koji dovodi do povlačenja svih cionističkih snaga iz pojasa Gaze i povratak raseljenih u domove iz kojih su otišli“. "It has taken 6 months, over 100,000 Palestinians killed and maimed, 2 million displaced, and famine, for this council to finally demand an immediate ceasefire" The Palestinian representative at the UN. pic.twitter.com/975n8edzBO — Saul