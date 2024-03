"Srce mi se slama!" Pričalo se da su Bebi Dol i Slađane bile u lošim odnosima, a evo kako je pevačica reagovala na tužne vesti

Brojne kolege opraštaju se danas od umetnice Slađane Milošević, koja je preminula u 69. godini posle kraće bolesti - ovim povodom oglasila se i Bebi Dol, sa kojom je pevačica svojevremeno navodno bila u svađi.

One su se pre mnogo godina žestoko sukobile, a Bebi Dol se sada oglasila nakon Miloševićeve smrti. - Vest o Slađaninoj smrti me je veoma pogodila. Srce mi se slama. O Slađani mogu da kažem samo najbolje. Kod nje sam, osim velikog talenta za muziku, volela i to što je bila eksentrična. Imala je svoj prepoznatljiv stil i pečat koji je negovala decenijama. Po tome ju je brojna publika cenila i poštovala ne samo u Srbiji, nego i u zemljama bivše Jugoslavije. Ostaće