Makron: Informacije naših obaveštajnih službi ukazuju na to da su islamisti izvršili napad u Moskvi

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da su teroristi koji su izvršili napad u Moskvi, deo grupe koja je više puta poslednjih meseci pokušavala da izvede napade u Francuskoj.

On je time objasnio zašto je francuska vlada juče podigla nivo bezbednosti, posle napada u Moskvi, prenosi Rojters. Iako je avganistanski ogranak Islamske države ISIS-K preuzeo odgovornost, Rusija je iznela sumnju da je u napad umešana Ukrajina. Makron je rekao da je to "cinično i kontraproduktivno". "Odgovornost za ovaj napad je preuzela Islamska država, a informacije koje su dostupne, našim (obaveštajnim) službama, kao i našim partnerima, zaista ukazuju na to da