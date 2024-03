Borko Stefanović o Vučićevom CIA okruženju: Zašto ti ljudi nisu pohapšeni i procesuirani do sad?

Ako je Vučić zaista okružen ljudima koji rade za CIA i on to zna, kako kaže Vulin, postavlja se pitanje zašto ti ljudi nisu pohapšeni i procesuirani do sad, upitao je zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović reagujući na izjavu osnivača Pokreat socijalista i nekadašnjeg direktora BIA Aleksandara Vulina da je Vučić okružen ljudima koji rade za CIA. “Aleksandar Vulin, neformalni šef BIA, je danas rekao da je Vućić u državnom vrhu okružen ljudima