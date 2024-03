„Zašto nisu pohapšeni ljudi iz Vučićevog okruženja koji rade za CIA“: Stefanović reagovao na Vulina

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović upitao je doskorašnjeg šefa Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Aleksandra Vulina zbog čega nisu pohapšeni i procesiurani ljudi iz okruženja srpskog predsednika za koje Vulin tvrdi da rade za američku obaveštajnu agenciju CIA. „Ako je Vučić zaista okružen ljudima koji rade za CIA i on to zna, kako kaže Vulin, postavlja se pitanje zašto ti ljudi nisu pohapšeni i procesuirani do sad? Zašto oni