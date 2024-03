RHMZ izdao upozorenje, očekuju se udari košave do 100 km/h: Na snazi narandžasti meteo alarm, mogući i pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, toplo i vetrovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima koji će najjači biti na jugu Banata od 24 do 28 metara u sekundi. Jutarnja temperatura od šest stepeni do 12, najviša dnevna od 19 do 23. U Beogradu sutra malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i vetrovito. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima oko 17 metara u sekundi. Jutarnja temperatura oko 10 stepeni, najviša dnevna oko 20. Upozorenje