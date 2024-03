Pred Novosađanima letnji dani: U subotu 29 stepeni

Narednih dana u Novom Sadu biće još toplije.

Četvrtak će u Novom Sadu biti umereno oblačan, a temperatura će biti od 12 do 22 stepena. Duvaće umeren i jak, južni i jugozapadni vetar. Petak sunčan i još topliji, pa će se temperatura kretati od 11 do 25 stepeni. Subota sunčana i veoma topla za ovo doba godine, pa će temperatura ići i do 29 stepeni. U nedelju sunčano i dalje veoma toplo, minimalno će biti 12, a maksimalno 27 stepeni. Ponedeljak tmurniji i moguća je kiša, a temperatura će biti od 13 do 27