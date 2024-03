Sutra prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, temperatura do 23 C

Prema prognozi za narednih sedam dana, do ponedeljka će biti pretežno sunčano i toplo

U Srbiji će sutra ujutru biti umereno do potpuno oblačno, u istočnoj polovini zemlje mestimično sa kišom, uz postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Tokom dana u većini krajeva pretežno sunčano i toplije, a samo na severu i zapadu po podne i uveče uz promenljivu oblačnost retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar će biti umeren i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 13 C, a najviša dnevna od 20 do 23 C, saopštio je Republički