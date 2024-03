Srbija "grmi": Ovo je sumrak razuma

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio da je odluka Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o preporuci za prijem tzv. Kosova u Savet Evrope "sumrak razuma".

Istovremeno, on je apelovao na partnere Srbije u SE da u nastavku odlučivanja o uključivanju samoproglašenog "Kosova" imaju na umu da bi takav ishod bio presedan kojim bi se srušili sami temeljni principi te organizacije, a svakako bi to bio i neprijateljski gest prema Srbiji, koja je do sada bila aktivan i posvećen član te međunarodne organizacije. Petković je istakao da, kada jedna međunarodna organizacija koja se, između ostalog, stara o vladavini prava, napravi