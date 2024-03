Uhapšen muškarac zbog bacanja molotovljevog koktela na lokal u Prokuplju

PROKUPLJE – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su D.

J. (30) iz okoline Stare Pazove, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. On se sumnjiči da je sinoć bacio “molotovljev koktel” na jedan lokal u Prokuplju nakon čega je pokušao da pobegne, ali ga je policija ubrzo sustigla i uhapsila, navodi se u saopštenju Policijske uprave Prokuplje. Tom prilikom niko nije povređen, a D. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u