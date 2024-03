Dodik: Ovo je moj izbor, pristao sam

Kada je reč o odnosu EU prema ovim prostorima, Dodik je rekao da je Evropa dovedena u poziciju zavisnosti od SAD i dodao da je u velikoj krizi

Mir i stabilnost neprikosnoveni su u Republici Srpskoj, rekao je danas predsednik Srpske Milorad Dodik i istakao da je na tim principima i zasnovano delovanje vlasti i dela opozicije. Dodik je rekao da će nastaviti borbu za interese Srpske, bez obzira na lične posledice. "Ovo je moj izbor. Pristao sam na to. Znao sam šta me čeka kada sam se odlučio da radim za narod. Idem do kraja za Republiku Srpsku i srpski narod. Nemam pomisli da odustanem. Krećem u novu fazu