Bogdanović: On nikada ne odustaje

Košarkaši Atlante pobedili su Boston posle produžetka, a veliki doprinos trijnumf imali su Bogdan Bogdanović i Dedžonte Marej.

Bogdanović je sa dve trojke u nizu izborio produžetak, a konačan trijumf (123:122) doneo je Marej rekordom karijere od 44 poena, sedam skokova i isto toliko asisencija. Nastup Marej je bio neizvestan zbog problema sa leđima, ali njegov saigrač Bogdan Bogdanović nije brinuo. "On nikada ne odustaje. Nikada. Kad god čujem da je njegov nastup u pitanju, pomislim - on je dobro. On je dobro", rekao je Bogdanović.