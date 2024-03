Sjajni Bogdanović jedan od junaka - Atlanta srušila lidera NBA lige VIDEO

Košarkaši Atlante pobedili su Boston posle produžetka123:122, a junak Hoksa bio je Bogdan Bogdanović.

Hoksi su ostvarili četvrtu uzastopnu pobedu u NBA ligi, a produžetak domaćinu omogućio je srpski košarkaš. On je sa dve uzastopne trojke obezbedio dodatni period igre, a do tog trenutka imao je šest promašaja sa distance. Bogdanović ja za 43 mnuta igre imao učinak od 24 poena (9/19 iz igre, 2/8 za tri, 4/4 sa penala), sedam skokova i pet asistencija. Atlantu je do pobede predvodio Dedžonte Marej rekordom karijere od 44 poena, ali iz čak 44 šuta! On je 0,1 sekund