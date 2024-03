Premijer Federacije BiH: Evidentna politička kriza u BiH, mi smo spremni za dogovor

Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH i predsednik SDP-a, jedne od članica koalicije tzv. "trojke" koja je sa SNSD-om Milorada Dodika na vlasti na nivou BiH, izjavio je da je evidentno da je BiH ušla u političku krizu.

Nikšić je to rekao ocenjujući aktuelnu političku situaciju u BiH, nakon što je Kristijan Šmit nametnuo izmenjeni Izborni zakon BiH i nakon što je Narodna skupština Republike Srpske noćas usvojila Zaključke u vezi sa Nacrtom izbornog zakona Srpske. Gostujući na sarajevskoj Federalnoj TV, upitan da komentariše posebnu sednicu NSRS i šta se tamo dogodilo, odgovorio da je to "teško pitanje". "Na to pitanje teško ja sam mogu dati odgovor. To je koalicija koja u sebi